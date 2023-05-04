Состоялось центральное мероприятие деловой программы Кавказской инвестиционной выставки

Центральным событием деловой программы первой Кавказской инвестиционной выставки стала пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона», в которой приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, председатель совета директоров АО «Фирма агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» Александр Ткачев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, основатель и крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков и председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев. Модератором сессии выступила журналист, ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Открывая пленарное заседание, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил высокое значение проведения выставки для Северо-Кавказского федерального округа.

«Выставка привлекла значительное количество участников. Это подтверждает, что Кавказ – это особая территория, которая вызывает огромный интерес как у инвесторов, так и у жителей всей нашей страны. СКФО имеет геостратегическое значение, поскольку обладает колоссальными преимуществами с точки зрения развития приоритетных отраслей экономики, географического положения, климата. Это – регион с великолепной природой, людьми со своими обычаями, традициями и гостеприимством. Кавказ – благодатная территория для привлечения инвестиций и социально-экономического развития», – отметил Александр Новак.

В ходе пленарной сессии спикеры неоднократно подчеркивали роль СКФО как важнейшей транспортной артерии страны, отмечалась отличная динамика развития сельского хозяйства, туризма, промышленного производства и других отраслей. Участники обозначили приоритетные направления развития на ближайшие годы, подчеркнув ключевое значение инвестиций в достижении запланированных показателей.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил, что сейчас в Северо-Кавказском федеральном округе одновременно используются и общефедеральные инструменты, и специфические дополнительные механизмы, которые созданы для Северного Кавказа на базе программ развития региона и институтов развития. «Если говорить об общесистемных механизмах, то практически в каждой отрасли регионы СКФО активно участвуют во всех действующих программах. Это и программы по линии Фонда поддержки промышленности, которые реализуются здесь все более активно, и проекты в АПК, и меры поддержки туротрасли», – сказал он.

Одновременно действуют специальные инструменты Корпорации Кавказ.РФ. Инвестиционная политика Корпорации предполагает, что она может оказывать поддержку и долевым, и долговым финансированием, Министр подтвердил, что практически все крупные проекты в СКФО так или иначе поддерживаются Кавказ.РФ. «Но самые большие эффекты мы получаем, когда собираем воедино федеральные инструменты поддержки и дополняем их специальными инструментами для Кавказа», – подчеркнул Максим Решетников.

О развитии инфраструктуры говорил и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, именно это развитие – одно из ключевых условий раскрытия туристического потенциала Северного Кавказа и повышения качества жизни в регионе. Чтобы дополнительно стимулировать создание новых комфортных микрорайонов и повысить привлекательность городов, в рамках программы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ готов направить в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) 50 млрд рублей, заявил Виталий Мутко.

«Уникальное географическое положение и сочетание климатических условий формирует огромный потенциал для развития Северного Кавказа. Однако, чтобы использовать имеющиеся возможности по максимуму, региону необходимо решить накопившиеся инфраструктурные вопросы. В ближайшие два-три года мы готовы направить на это инвестиции в размере 50 млрд рублей – такой лимит для субъектов СКФО можно предусмотреть в рамках программы инфраструктурных облигаций. Эти средства пойдут на реализацию первоочередных проектов», – добавил он.

В свою очередь, председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что в регионах СКФО для развития бизнеса созданы благоприятные условия, в том числе с использованием мер господдержки, а сами предприниматели позитивно настроены на ведение и расширение своей деятельности. Однако сдерживающим фактором выступает ограниченность банковской инфраструктуры, а также связанные с этим низкая доступность финансирования и недостаток знаний клиентов в части финансовой грамотности. ПСБ готов в полной мере подключиться к работе по устранению этих препятствий для укрепления экономической стабильности регионов округа и раскрытия их инвестиционного потенциала.

«ПСБ уже не первый год проводит замер настроений малого и среднего бизнеса – этот сегмент является наиболее показательным с точки зрения происходящих в деловой среде процессов. Так, индекс RSBI по СКФО за первый квартал составил 53,4 пункта, тогда как в среднем по России – 51,1. То есть предприниматели чувствуют, что та среда и те условия, которые созданы – все это будет им позволять развиваться дальше. С другой стороны, складывается ситуация, которая учитывает проблематику в финансовой сфере: один из четырех оцениваемых нами блоков в составе RSBI – доступность финансирования – чаще находится в негативной зоне. И здесь парадокс: спрос есть, интерес есть, доступность надо развивать. Мы готовы этим заниматься – это одна из больших, важных тем. При этом, хочу отметить, что инфраструктура государственной поддержки максимально реализована, что создает определенный позитив и условия для развития бизнеса», – резюмировал Петр Фрадков.

В завершении пленарного заседания председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев рассказал свою историю развитии бизнеса в регионе на примере овцеводства. «Мы остановили свой выбор на Северном Кавказе, потому что увидели здесь целый ряд предпосылок для развития овцеводства. Исторически Северный Кавказ всегда был тесно связан с этим видом деятельности. Основное производство баранины есть и всегда было на Северном Кавказе. В советские времена здесь производили половину всей баранины страны. Здесь благоприятные природно-климатические условия для разведения овец: на пастбища и сенокосы приходится 51% территории Северного Кавказа. Для развития отрасли также очень важно, что в регионе есть большое количество малых и средних предпринимателей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Таким образом, сегодня на Северном Кавказе созрела критическая масса изменений, которые позволяют привлекать сюда инвесторов и реализовывать действительно крупные проекты», – отметил Наум Бабаев.

Кавказская инвестиционная выставка проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатор – Фонд Росконгресс.