Опубликована деловая программа X Невского международного экологического конгресса

На официальном сайте X Невского международного экологического конгресса опубликована деловая программа мероприятия. Главная тема Конгресса – «Экология: право, а не привилегия». Мероприятие пройдет 25–26 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Основная задача Невского международного экологического конгресса – обеспечение конструктивного диалога и содействие формированию международной системы экологической безопасности. Конгресс традиционно станет важным событием для всего экологического сообщества и в этом году соберет только в очном формате 900 делегатов. Участие в мероприятии уже подтвердили представители более чем 40 стран.

Предваряет открытие X Невского международного экологического конгресса Молодежный день, организуемый Федеральным агентством по делам молодежи и ГК «Росатом» 24 мая на площадке культурного квартала «Брусницын».

В стартовый день Конгресса, 25 мая, на круглых столах деловой программы будут подняты темы снижения выбросов и поиска эффективных мер в борьбе с изменением климата, развития в России цифрового экологического мониторинга, национальных проектов и программ в области экологического туризма, сохранения водных и лесных ресурсов, экологических исследований и предотвращения негативных последствий освоения ресурсов Арктики и Антарктики, а также развития российского рынка органической продукции и формирования культуры здорового образа жизни. Одна из ключевых дискуссий первого дня – переработка отходов и развитие циклической экономики. Отдельный круглый стол будет посвящен национальным стратегиям и проектам в области охраны окружающей среды стран – участниц Конгресса и гармонизации экологической политики государств – участников СНГ. Меры по минимизации рисков для здоровья человека и выстраивания странами систем защиты населения от эпидемий станут темой панельной дискуссии «Человек и планета: совместимы ли мы?».

26 мая участники Конгресса обсудят взаимодействие государства и бизнеса в сфере экологии и зеленой экономики в реалиях санкционного давления, перспективные направления международного сотрудничества в сохранении биологического разнообразия, меры и механизмы развития в России зеленой экономики. Один из основных векторов текущей экологической повестки – вовлечение молодого поколения в экологическую культуру, и этой тематике посвящен большой блок деловой программы второго дня Конгресса. Участники мероприятий обсудят вопросы развития экологического мышления, экологической ответственности, формирования системы непрерывного экологического образования и привлечения молодежи в экологические проекты.

Широкомасштабные проекты Российской Федерации в сфере экологии, инициативы бизнеса в сфере устойчивого развития, направления развития государственной политики по стимулированию бизнеса к ответственному отношению к окружающей среде будут рассмотрены в рамках круглого стола «Объединение усилий государства и бизнеса как залог экологического благополучия».

Ключевым мероприятием деловой программы X Невского международного экологического конгресса станет пленарное заседание «Человек и планета: совместимы ли мы?», которое проведут Председатель Совета Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

В дни проведения X Невского международного экологического конгресса Санкт-Петербург станет площадкой для старта целого ряда экологических акций. В первый день Конгресса, 25 мая, состоится показ модной коллекции студентов-дизайнеров Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, созданной из переработанных материалов. Перед Таврическим дворцом будет развернута мобильная мастерская переработки «Зеленый фургон» с демонстрацией процесса переработки вторсырья и пройдут обучающие мастер-классы. Одной из главных проблем современности – переработке отходов будет посвящен премьерный показ документального фильма «Что такое экономика замкнутого цикла?», снятого Первым каналом при поддержке Российского экологического оператора.

26 мая на Конгрессе будет дан старт экосубботникам «Убери за собой» в 50 регионах России. Также будут представлены проекты движения «Эколята», пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса на соискание премии за достижения в развитии органической продукции, состоится торжественная церемония гашения юбилейной марки и посадка деревьев в Таврическом саду. А к экозабегу «Выбираю чистый воздух», который стартует 27 мая в Санкт-Петербурге, присоединятся участники в 8 регионах нашей страны.

Напомним, что организаторами юбилейного, X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.