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Опубликована деловая программа первой Кавказской инвестиционной выставки

Кавказская инвестиционная выставка представила деловую программу мероприятия, которая включает сессии и круглые столы. Выставка пройдет 3–4 мая 2023 года в МВЦ «МинводыЭкспо», город Минеральные Воды. Стартовый день выставки — 2 мая.

В рамках деловой программы обсудят обширный спектр вопросов, касающихся приоритетных направлений развития экономики регионов СКФО, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистику, жилищно-коммунальный комплекс, развитие человеческого капитала, молодежное предпринимательство, брендинг территорий, цифровизацию бизнес-процессов и многое другое.

«СКФО обладает уникальным потенциалом для активизации экономического роста: молодое, быстро растущее население, благоприятный климат, плодородная почва, удачное географическое положение. Кавказская инвестиционная выставка покажет эти возможности и создаст импульс, который позволит вывести экономики регионов на новый уровень», — прокомментировал заместитель председателя правительства Российской Федерации, куратор в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Новак.

2 мая, в стартовый день, начнет работу выставочная экспозиция. Свои стенды представят субъекты Российской Федерации: Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика
Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также республики Абхазия и Южная Осетия.

Центральной зоной экспозиции станет объединенный стенд института развития Кавказ.РФ. На нем будут представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона. На стенде планируется подписание более десятка соглашений с финансовыми институтами, резидентами ОЭЗ, субъектами МСП и общественными организациями.

В оформлении стендов отражена концепция «Кавказ от моря до моря», где географические и исторические объекты будут легко узнаваемыми для посетителей и передадут колорит каждой республики, вместе с тем показывая единство всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Круглые столы и сессии будут посвящены вопросам транспортно-логистического комплекса, АПК, цифровизации, ЖКХ, экономическим перспективам промышленности СКФО и брендингу территорий.

3 мая деловая программа будет посвящена виноградарству и виноделию, туризму, роли МТК «Север – Юг» для экономического развития территории. К обсуждению будут предложены вопросы кадрового потенциала, применения финансовых инструментов в СКФО и инвестиционных возможностей региона. Состоится церемония гашения почтовой художественной марки, посвященной курортам Кавказских Минеральных Вод, серии марок «Курорты Северного Кавказа».

Завершающий день, 4 мая, станет днем обсуждения вопросов молодежной политики, предпринимательства и стартапов.

Ключевыми мероприятиями Кавказской инвестиционной выставки станут пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера, куратора Северо-Кавказского федерального округа Александра Новака. Мероприятие состоится 3 мая.

Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Будут презентованы новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.

Пройти регистрацию на деловую программу Кавказской инвестиционной выставки, а также подать заявку на участие в выставке можно на официальном сайте мероприятия: forumkavkaz.org.

Участие в деловой программе и выставке бесплатное.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатор — фонд «Росконгресс», стратегический партнер – АО «Кавказ.РФ», генеральный партнер – ПАО «Промсвязьбанк», официальный спонсор – Банк ВТБ (ПАО), официальные партнеры – ПАО «Газпром», ГК «Ростех», ПАО Сбербанк, ПАО «РусГидро», спонсор – АО «Россельхозбанк», партнеры – ПАО «ЛУКОЙЛ», Корпорация МСП, ГК «Дамате», ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья»», АО «ДОМ.РФ», АО «Арнест», партнер по
организации – Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).

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