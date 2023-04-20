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На Международном киберчемпионате в рамках ПМЭФ-2023 на платформе Национального киберполигона отработают отражение кибератак государственного масштаба

Международный киберчемпионат по информационной безопасности пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума – 2023. Организаторами онлайн-соревнований выступят Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». Соревнования пройдут на базе платформы Национального киберполигона, созданием которой занимается «РТК-Солар». Участники отработают международное взаимодействие при отражении нескольких волн атак государственного масштаба. К участию в соревновании приглашены 40 команд из разных стран. Киберчемпионат направлен на координацию усилий по борьбе с хакерами на мировом уровне и развитие международного сообщества.

«Информационная безопасность сегодня вышла на первый план, став стратегически важной сферой для любого государства. В условиях стремительно меняющегося мира важно налаживать взаимодействие между специалистами из разных стран, – подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. – Киберчемпионат, который пройдет в рамках ПМЭФ, не просто соревнование, но и крупная международная площадка для демонстрации передовых отечественных технологий, а также для обмена опытом по отражению масштабных атак».

В ходе Киберчемпионата участники будут работать с цифровыми двойниками предприятий. Это максимально приближенные к реальным ИТ-инфраструктуры, которые развернуты на Национальном киберполигоне. Участникам соревнований предстоит отражать кибератаки, сценарии которых разработаны экспертами компании «РТК-Солар» с учетом опыта обеспечения защиты крупнейших российских компаний.

К участию приглашены команды реагирования на кибератаки (Cyber incident response team – CIRT) российских и зарубежных системообразующих предприятий и организаций, сотрудники центров реагирования на киберинциденты и представители коммерческих центров противодействия кибератакам. Кроме того, организаторы приглашают представителей национальных координационных центров (Computer emergency response team – CERT). Каждый национальный CERT в ходе киберчемпионата будет агрегировать полученную информацию от команд своей страны и информировать их об обнаруженных инцидентах.

«В прошлом году наша цифровая инфраструктура подверглась мощному киберпрессингу, российские специалисты отразили тысячи кибератак разной мощности. Мы понимаем, что навыки в сфере информационной безопасности нужно постоянно оттачивать, развивать и совершенствовать. Особенно важно делать это в международной кооперации, и киберчемпионат, который в этом году пройдет на ПМЭФ, – полезная практика», – уверен замглавы Минцифры России Александр Шойтов.

Международный киберчемпионат пройдет в два этапа. Отборочный этап состоится с 29 мая по 6 июня. В ходе него участники будут выступать в роли специалистов по информационной безопасности компании, на которую хакерская группировка совершает массированную атаку. Три команды, набравшие наибольшее количество баллов за отражение и расследование атак, попадут в финальный этап. Он пройдет с 14 по 17 июня и будет демонстрироваться на площадке Петербургского международного экономического форума. Участники финала набирают баллы как за эффективную защиту своей инфраструктуры, так и за успешное соперничество с другими командами.

«Значимость надежной и эффективной системы киберзащиты постоянно возрастает, вместе с распространением цифровизации во всех сферах экономики и жизни. На платформе Национального киберполигона созданы и подвергаются испытаниям типовые ИТ-инфраструктуры организаций ключевых отраслей, в том числе финансового, нефтегазового, ИКТ и энергетического секторов, а также типовая корпоративная инфраструктура, — рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Технические возможности и наработанный за последние годы опыт экспертов полигона позволяют нам проводить соревнования по информационной безопасности не только российского, но и международного масштаба, повышая устойчивость критических информационных инфраструктур всех заинтересованных стран».

Мероприятие на базе Национального киберполигона пройдет в рамках ПМЭФ уже во второй раз. Первые международные киберучения состоялись в 2022 году. В них приняли участие представители России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Пакистана и Вьетнама. Участники киберучений на практике отработали взаимодействие по противостоянию высокопрофессиональным хакерским группировкам.

«За последний год мы получили ценнейший опыт отражения кибератак в реальных условиях. Почти все организации ключевых отраслей, обладающие критической инфраструктурой и не только, пережили настоящее киберпротивостояние. Тактика и методы хакеров совершенствуются: становятся быстрее, скрытнее. Стоимость только одной атаки может оцениваться в 30-70 тысяч долларов в зависимости от уровня подготовки и технологической базы киберпреступников. Более 750 крупнейших организаций из ключевых отраслей находятся под защитой «Ростелеком-Солар» и работа по охране их периметра позволила нам в деталях изучить сценарии и механики злоумышленников. Модели этих атак наши специалисты смогли реализовать в цифровой среде Национального киберполигона, который на сегодняшний день без преувеличения опережает существующие аналоги и представляет ценность не только для российских партнеров, но и для зарубежных коллег. Мы предлагаем участникам соревнований испытать себя на «живых» кейсах и уверены, что такие тренировочные мероприятия позволят не только совершенствовать навыки в противодействии хакерским группировкам, но и непрерывно поддерживать диалог между ИБ-специалистами на мировом уровне», – заявил Игорь Ляпунов, старший вице-президент «Ростелекома» по информационный безопасности, генеральный директор компании «Ростелеком-Солар».

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