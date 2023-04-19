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Пресс-релиз

Фонд «Росконгресс» и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве

В Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Курчатовским институтом и фондом «Росконгресс».

Подписи на документе поставили председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и директор Федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (Центр) Марат Камболов.

Предметом соглашения стало развитие сотрудничества в области организации и проведения конгрессно-выставочных мероприятий научно-
технологической направленности.

В соответствии с документом, Центр будет выступать стратегическим научным партнером фонда в том, что касается формирования концепции и научной повестки мероприятий, а также состава их участников (из числа научных, образовательных и технологических центров). Кроме того, стороны будут оказывать друг другу взаимную экспертную и консультационную поддержку, а также сотрудничать в информационной сфере.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие советник президента Российской Федерации Антон Кобяков и президент Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«В современном мире становится очевидно, что именно наука является основой для социально-экономического развития страны, достижения ее технологического и политического суверенитета, обеспечения национальной безопасности. Мероприятия фонда «Росконгресс» — это отличные площадки для презентации новейших российских технологий и разработок. В свою очередь, Курчатовский институт является одним из ведущих научно-исследовательских центров России и мира, способным существенно обогатить повестку деловых мероприятий. Уверен, что сотрудничество столь авторитетных каждого в своей области институтов развития будет способствовать укреплению российской государственности в рамках нового многополярного суверенного мира», — подчеркнул Антон Кобяков.

Михаил Ковальчук отметил, что фонд «Росконгресс» проводит огромное количество мероприятий, причем уровень их организации всегда очень высок, и подчеркнул, что доля наукоемких действий и событий становится все больше и больше: «Можно привести в пример Конгресс молодых ученых, который проходит на федеральной территории Сириус. Это важнейшее действие. Там собираются тысячи молодых людей. Это наше будущее, будущая научная элита, это те люди, которые будут определять лицо страны в ближайшие годы. И в этом смысле научная экспертиза, анализ, роль научного руководителя экспертизы становится крайне важной. И я благодарен руководству фонда за то, что оно приняло решение о подписании соглашения. Сегодня мы вместе фактически закрепляем то, что мы уже на самом деле в последнее время очень активно делаем во многих областях».

В свою очередь, Марат Камболов также выразил уверенность в успешном сотрудничестве Курчатовского института и фонда «Росконгресс»:
«Абсолютно уверен, что данное соглашение усилит обе наши организации».

Алесандр Стуглев добавил, что фонду «Росконгресс» и Курчатовскому институту доводилось на протяжении многих лет взаимодействовать в рамках ряда крупных международных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, Конгресс молодых ученых, Российский винодельческий форум. Сотрудничество не прекращалось, и сейчас стороны фактически формализуют свои отношения.

«Во всем мире сохраняется огромнейший интерес к российской науке. Во многом суть конгрессно- выставочного бизнеса — это проведение в том числе и научных конференций, научных форумов. Полагаю, что наше соглашение также поможет вывести и эти мероприятия на очень серьезный стандарт, который мы вместе с вами сформировали. И в дальнейшем мы будем только развивать наше сотрудничество, помогая друг другу делать мероприятия все лучше и лучше, а сами мероприятия будут содействовать развитию научных исследований. Уверен, нас всех ожидают множество важных запоминающихся событий на пространстве доверия Росконгресс», — отметил Александр Стуглев.

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