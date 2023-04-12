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Сервис «Цифровой туризм» поможет привлечь путешественников на Ставрополье

В крае стартовал проект по детализированному исследованию туристических потоков. Региональное Министерство туризма и оздоровительных курортов, изучив опыт других регионов страны, приняло решение провести аналитику приезжающих на Ставрополье с помощью сервиса МегаФона «Цифровой туризм». На основе полученных данных ведомство сможет оценить эффективность индустрии гостеприимства в крае, а также построить планы по развитию и оптимизации отрасли на ближайшие годы.

Решение «Цифровой туризм» позволяет анализировать потоки путешественников по ряду параметров. В том числе дает возможность узнать: сколько гостей посетили край за определенный период, из каких регионов России или зарубежных стран они прибыли, как долго находились на Ставрополье, какие локации у них были наиболее популярны. При этом программа анализирует обезличенную информацию пользователей и не дает доступа к персональным сведениям абонентов.

Эксперты Министерства туризма края начали работу с изучения статистики за прошлые годы. Очевидно, что после окончания пандемии, а также на фоне недоступности многих зарубежных направлений популярность российских курортов значительно выросла. И первые данные «Цифрового туризма» это подтверждают — начиная с 2021 года поток путешественников на Ставрополье показывает устойчивый рост. Причем, как среди гостей, приезжающих на выходные, так и среди отдыхающих по путевкам на 10-15 дней и дольше.

Согласно полученным данным, в 2022 году край посетили порядка 7,9 млн гостей, из которых около 4,2 млн оставались в регионе от 2 до 23 суток. Большая часть турпотока, это свыше 5 млн человек, пришлась на города-курорты Кавказских Минеральных Вод.

«Это технологическое решение позволяет нам понять, из каких регионов нужно активнее привлекать путешественников и как создать для них специальные предложения в зависимости от длительности пребывания. К примеру, если это 2-3 дня, можно разработать новый туристический продукт в этом направлении», — прокомментировали в Министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

«Наш сервис по анализу туристических потоков — решение, которое уже зарекомендовало себя в разных регионах нашей страны: в Сибири, на Урале, Северо-Западе и Юге. Это отечественная цифровая платформа, которая работает с большими данными и на базе аналитики помогает партнерам принимать более эффективные решения в управлении регионами. Внедрение «Цифрового туризма» позволит Ставрополью сделать еще один шаг на пути к совершенствованию и цифровизации туристической отрасли», — рассказал Игорь Самойленко, директор МегаФона в Ставропольском крае.

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