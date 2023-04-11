Архитектура деловой программы ПМЭФ как отражение глобальных экономических изменений

Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Главная тема Форума – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

«Петербургский международный экономический форум в новых реалиях – это отражение важных результатов российской экономической политики и того успешного диалога, который наша страна ведет со своими стратегическими партнерами в разных областях деятельности. Важно отметить, что площадка Форума традиционно служит укреплению существующих экономических и социокультурных связей для решения задач глобальной экономической повестки с учетом приоритетов каждого ее участника. Равные по значимости отношения, основанные на взаимопомощи и уважении к суверенным интересам друг друга, способствуют взаимной интеграции передового опыта и технологий в построение независимых экономических систем», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Основная программа деловых мероприятий в 2023 году разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях существующего международного давления, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан. Всего в рамках четырех блоков основной деловой программы запланировано более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч, в том числе традиционный деловой завтрак Сбера и ряд событий с участием фармацевтических компаний.

В рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобальных перемен» состоятся сессии и панельные дискуссии, раскрывающие изменения в экономических сферах: энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической. Работа экспертов затронет в том числе вопросы международного сотрудничества в формате БРИКС+, ШОС, ЕАЭС, СНГ в условиях современных экономических и геополитических вызовов.

Второй тематический блок деловой программы – «Российская экономика: от адаптации к росту» – посвящен ключевым драйверам экономического роста. Участники дискуссий обсудят вопросы обеспечения устойчивого развития за счет использования внутренних, «скрытых» ресурсов – развития перспективных территорий, туризма, инфраструктуры, эффективного недропользования, креативных индустрий и малых технологических компаний.

«Выстраивание технологического суверенитета» – третий тематический блок мероприятий, в рамках которого пройдут сессии и деловые встречи, на которых будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики: от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

В отдельный тематический трек «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет» выделены вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития. Участники деловых сессий затронут, в том числе, социальные темы, как поддержка многодетных семей и ветеранов, влияние благотворительных организаций и волонтерства на экономику.

Для обсуждения глобальных и острых вопросов международного сотрудничества в 2023 году запланировано 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ. В этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Кроме того, в рамках международного трека пройдет Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20) – событие, объединяющее работу международных бизнес-ассоциаций.

Помимо мероприятий основной деловой программы, на полях ПМЭФ пройдут Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Форум Креативного Бизнеса, форум «Лекарственная безопасность» и Молодежный экономический форум – пул мероприятий стартового и финального дней Форума, доступ на которые будет открыт в рамках пакета участника Дня кооперации по специальной цене.