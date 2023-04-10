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Итоги Vietnam Expo: 100 встреч

В Ханое завершилась выставка Vietnam Expo 2023. В рамках работы коллективного стенда под брендом Made in Russia, организованного Российским экспортным центром, российские экспортеры провели более 100 деловых встреч с вьетнамскими контрагентами, среди которых представители власти, крупные дистрибьюторы и торговые сети, промышленные предприятия, технологические предприятия и IT-компании.

Так, более 40 вьетнамских дистрибьютеров познакомились с отечественными продуктами питания, логистическими и IT решениями, а также с продукцией в сфере промышленного и нефтегазового оборудования. Общий потенциал встреч оценивается более, чем в $7 млн.

В деловой зоне Made in Russia, по результатам проведенных переговоров, были подписаны два соглашения о сотрудничестве и поставках продуктов питания во Вьетнам.

«Площадка выставки Vietnam Expo 2023 предоставила российским компаниям широкие возможности для презентации своей продукции большому количеству вьетнамских посетителей и местному бизнес сообществу. На протяжении четырех дней в деловой зоне Made in Russia мы фиксировали большой интерес к продукции российских экспортеров со стороны вьетнамских покупателей. Таргетированный подход к организации деловых встреч, а также первичные результаты по итогам их проведения внушают оптимизм и позволяют рассчитывать на заключение долгосрочного сотрудничества российских и вьетнамских компаний», — заявила Управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Татьяна Ан.

Российский экспортный центр принимает заявки на участие в системе добровольной сертификации «Сделано в России» и в программе поддержки национального бренда Made in Russia. Информационную поддержку проекту оказывает Фонд «Росконгресс».

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