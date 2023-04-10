Представлена архитектура деловой программы Кавказской инвестиционной выставки

Кавказская инвестиционная выставка, которая пройдет с 3 по 4 мая в Минеральных Водах, в МВЦ «МинводыЭкспо», представила архитектуру деловой программы. За два дня состоится более 20 сессий, посвященных вопросам комплексного развития Северо-Кавказского федерального округа по ключевым направлениям: агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, ЖКХ и энергетика, промышленность, кадровый и предпринимательский потенциал.

«Одна из первоочередных задач, которая стоит сегодня перед регионами Северного Кавказа - наращивание инвестиционной активности. Минэкономразвития продолжает разрабатывать федеральные меры поддержки. Компенсируем банкам процентные ставки по льготным кредитам для бизнеса и субсидируем бизнесу затраты на создание объектов инфраструктуры под новые проекты. Развиваем особые экономические зоны. Ключевые меры поддержки реализует единый институт развития СКФО – Кавказ.РФ», – отметил замминистра Минэкономразвития России Сергей Назаров.

Ключевыми мероприятиями Кавказской инвестиционной выставки станут Пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» и Заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития, участие в которых примут премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и Александр Новак, вице-премьер, куратор СКФО в Правительстве.

Также в деловой программе примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообщества.

Ознакомиться с архитектурой деловой программы можно на сайте мероприятия.

Пройти регистрацию на деловую программу Кавказской инвестиционной выставки, а также подать заявку на участие в выставке, вы можете на официальном сайте мероприятия: https://forumkavkaz.org/. Участие в деловой программе и выставке – бесплатное.