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EXEED VX – официальный автомобиль Петербургского международного экономического форума

EXEED VX впервые выступит официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума, который состоится 14–17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. На протяжении всех дней работы Форума его спикеры и партнеры будут передвигаться на полноприводных внедорожниках.

Представители бренда EXEED примут участие в деловой программе Форума, а также станут модераторами дискуссии, посвященной экспансии китайских брендов в Россию и оценке ее влияния на формирование автомобильного рынка.

Автомобильная тематика давно стала традиционным треком обсуждений не только деловой программы Форума, но и выставочной экспозиции ПМЭФ. «Мы давно поняли для себя, что одна из наших задач на Форуме – счастливый участник.

Это обеспечивается как деловой программой мероприятия, так и высоким уровнем сервиса. Уверен, новый официальный автомобиль Форума EXEED поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Начало 2023 года стало для EXEED очень успешным. В январе рост продаж составил более 300%, в феврале – 229% по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года. При этом бренд занимает активную общественную позицию и является инициатором ряда проектов, направленных на поддержку и развитие социально-культурных инициатив.

«Мы убеждены, что тенденция стремительного роста присутствия азиатских брендов на российском рынке сохранится, – отмечает директор EXEED Геннадий Баранов. – Для EXEED как премиального бренда важно не только нарастить базу лояльных клиентов и увеличить долю рынка, но и задать тональность ведения бизнеса на этом рынке, проявив себя как социально ответственный бренд. Именно поэтому мы большое внимание уделяем социально-культурным инициативам – поддержке молодых и талантливых людей, институтов. Мы рады возможности перенять эстафету у наших немецких коллег и стать частью ведущего экономического события страны, которым бесспорно является ПМЭФ».

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