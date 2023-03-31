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На KazanForum будет представлена версия тафсира Корана для незрячих людей

На KazanForum будет представлена версия тафсира (толкования) Корана для незрячих людей. Незрячие специалисты казанского благотворительного фонда «Ярдэм – Помощь» адаптировали последнее издание толкования Корана Духовного управления мусульман Республики Татарстан по методу Луи Брайля.

Один полный комплект этого произведения на шрифте Брайля состоит из 10 томов. Он будет представлен в мае на KazanForum, где труд казанских специалистов смогут оценить представители исламского мира.

«Тафсир является плодом совместного труда многих переводчиков и представителей духовенства, благодаря которому у незрячих людей появилась возможность не просто читать и заучивать Священное Писание, но и понимать его смыслы. Данный комментированный перевод на русский язык был выполнен под эгидой Духовного управления мусульман Республики Татарстан и является итогом семилетней работы не только филологов, но и имамов, представителей исламских учебных заведений», – рассказал президент правления фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов.

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