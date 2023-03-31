Завершилось выездное мероприятие под эгидой ПМЭФ-2023

В этом году стартовым международным мероприятием под эгидой Петербургского международного экономического форума – 2023 стал Российско-Индийский деловой форум в Нью-Дели. Главная тема – «Сотрудничество во имя развития и роста».

Основное направление дискуссий – экономическое сближение России и Индии по трекам: умные города, здравоохранение, IT-сфера, а также вопросы формирования благоприятного делового климата в Российской Федерации и создания необходимых правовых условий для работы бизнес-структур.

«Многие годы ПМЭФ является одной из ведущих деловых площадок для диалога и укрепления экономических связей между Россией и Индией. Российско-индийские связи устойчиво развиваются, и эту динамику необходимо поддерживать. Важное место в сотрудничестве стран занимает наука и технология. На ближайшую перспективу экономическая повестка диалога Россия – Индия будет фокусироваться вокруг таких вопросов, как структурная трансформация экономики, расширение экспортного потенциала, улучшение делового климата, развитие человеческого капитала», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Происходящие на наших глазах перемены свидетельствуют о начале новой эпохи в международных отношениях. Перед Индией и Россией открываются не только новые возможности, но и вызовы, в том числе торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства, и остро встает вопрос цифровой трансформации транспортного комплекса в условиях обеспечения технологического суверенитета. Как ПМЭФ создает возможности для обсуждения планов взаимовыгодного партнерства и развития совместных проектов на пути модернизации бизнеса, ответил директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков в рамках питч-сессии: «Петербургский международный экономический форум – это уникальный бренд, который заслужил свой статус благодаря вкладу сотен и тысяч специалистов и экспертов в различных областях из России и иностранных государств с широчайшей географией. Мы знаем нашу целевую аудиторию и ежегодно работаем над повышением эффективности инструментов, которые позволяют участникам найти новых партнеров и открыть возможности для развития бизнеса».

За два дня работы Форума площадку посетило более 600 делегатов и экспертов, подписаны два важных стратегических соглашения между RISING Technology, НП «РУССОФТ», Ассоциациеи экспорта технологического суверенитета, ICL Services, а также Индийским бизнес альянсом и The Indian lawyer and allied services.

«Россия и Индия активно укрепляют деловое партнерство. Наши товары становятся все более востребованными, а российские экспортеры готовы наращивать поставки. В рамках делового форума Российский экспортный центр организовал двухдневную бизнес-миссию российских компаний в сфере высоких технологий, где экспортеры провели более 200 деловых встреч с ведущими технологическими компаниями, представителями государственных структур, организаций в сфере образования и банковского сектора Индии и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Интерес к нашим технологиям проявили более 90 индийских контрагентов. Организованная нами бизнес-миссия заложила хорошую основу для сотрудничества компаний двух стран», – говорит генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Организаторы Форума: Фонд Росконгресс, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Российский экспортный центр, Ассоциация экспорта технологического суверенитета, Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ», Глобальный совет по инновациям и промышленности, Национальное агентство Индии по координации и привлечению инвестиций Invest India, Федерация индийских торгово-промышленных палат (FICCI), Деловой совет по сотрудничеству с Индией. Партнером Форума стала Госкорпорация «Росатом», представители которой рассказали про новейшие разработки в направлениях Умные Города и Ядерная медицина.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.