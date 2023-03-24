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Роль женщин в инновационном развитии здравоохранения: прорывные решения в условиях новых вызовов

В рамках деловой программы форума «Здоровое общество» состоялась сессия «Роль женщин в инновационном развитии здравоохранения: прорывные решения в условиях новых вызовов». Организаторы мероприятия – проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Форум пройдет при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Правительства Ленинградской области и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Современные вызовы и мировая пандемия COVID-19 задали новые векторы трансформации сферы здравоохранения во всем мире. За последние годы активно формируются принципиально новые парадигмы и ключевые тренды сохранения здоровья. Внедряются эффективные модели организации системы здравоохранения, подходы к профилактике заболеваний, современные технологии лечения и реабилитации. Одним из основных современных направлений является персонифицированный подход к профилактике, в том числе с использованием прорывных инновационных решений. И роль женщин в осуществлении этих преобразований высока.

Модератором встречи выступила заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова: «Одним из ключевых событий, изменивших отношение женщин к собственному здоровью и здоровью своих близких стала пандемия коронавируса. В связи с этим именно женщины за последнее время стали инициаторами многочисленных здоровьесберегающих новаций на уровне лидерских позиций в органах государственной власти, в бизнес-структурах, а также в рамках общественной деятельности».

В мероприятии приняли участие Министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян, Министр здравоохранения Кыргызской Республики Гулнара Баатырова, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации; главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина, руководитель сети клиник АО «РЖД-Медицина» – филиала ОАО «РЖД»; генеральный директор АО «РЖД-Медицина» Елена Жидкова, первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова, директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы» Елена Аксенова, соучредитель, председатель совета директоров ООО «Велфарм» Людмила Щербакова, директор Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Нодира Алиханова и другие.

По числу женщин в науке Россия занимает лидирующие позиции в мире: более 70% российских врачей и около 95% средних медицинских работников составляют именно женщины. Только на производстве лекарств более 60% работников – женщины, так, среди разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 17 ключевых специалистов из 31 являются женщинами. В мире инновационных технологий имена женщин фигурировали почти в трети международных патентных заявок.

Первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, руководитель проекта «Женщины за здоровое общество» Анастасия Столкова рассказала о реализации проекта «Женщины за здоровое общество» и пригласила лидеров социальных проектов принять участие в одноименном конкурсе: «Платформа «Женщины за здоровое общество» объединяет сегодня более 1300 женщин, которые реализуют социальные проекты на территории большинства субъектов Российской Федерации. В настоящий момент продолжает прием заявок на второй Конкурс социальных проектов, победители которого получат уникальную возможность представить свои проекты на полях Петербургского международного экономического форума уже в июне этого года». Прием заявок на конкурс открыт до конца апреля на сайте «Женщины за здоровое общество».

Эксперты обсудили, какова роль женского сообщества в современных трендах научного и инновационного развития и какие инструменты необходимы для его поддержания, какие достижения в сфере современных технологий для профилактики, диагностики, лечения заболеваний и реабилитации являются сегодня наиболее перспективными, что значит удобно и комфортно с точки зрения пациентов в случае профилактической помощи, а также какие успешные практики развития и внедрения инновационных технологий, а также в сфере популяризации ЗОЖ имеют потенциал для обмена опытом и масштабирования.

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