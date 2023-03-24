В России состоится Международный форум «День сокола»

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение от 20 марта 2023 года №656-р о проведении на ежегодной основе в России Международного форума «День сокола».

С инициативой проведения мероприятия выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на прошедшем в 2022 году Восточном экономическом форуме. Камчатка является естественным ареалом птиц семейства соколиных, прежде всего, кречетов.

Актуальность тематики Форума не вызывает сомнений. Хищные птицы – представители отряда соколообразные – относятся к уязвимой группе птиц мировой фауны. В России более 50% этого отряда занесено в Красную книгу Российской Федерации. Особое положение занимают крупные соколы: кречет, балобан, сапсан. Ситуация с ними резко обострилась в течение последних десятилетий в связи с браконьерским отловом с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты.

«По поручению президента России в нашей стране ведется масштабная работа по созданию и сохранению редких видов птиц. Так, в Мильковском районе Камчатского края открыт соколиный центр «Камчатка». Это международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. Реализация проекта велась в тесном сотрудничестве с экспертами из арабских стран. Соинвестором проекта выступает Фонд Росконгресс», – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Международный форум «День сокола» может стать дискуссионной площадкой для обмена опытом среди представителей профильных ведомств России и иностранных государств, международных экспертов и ученых, специализирующихся в области защиты хищных видов птиц, требующих особых мер охраны, позволит привлечь внимание к вопросам их сохранения и преумножения, обеспечит активный интерес к проблеме со стороны широкой общественности.

Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению форума назначена заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.