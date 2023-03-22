Лекарственная безопасность: стратегический курс на сотрудничество

В рамках деловой программы форума «Здоровое общество», который состоится 23–24 марта 2023 года в Таврическом дворце, состоится экспертная дискуссия, посвященная сотрудничеству стран СНГ в вопросах обеспечения лекарственной безопасности. Организаторы мероприятия – проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Форум пройдет при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, правительства Ленинградской области и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Модератором сессии выступит руководитель экспертного совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Александр Петров.

«Российская фармацевтическая отрасль уже доказала свою устойчивость и эффективность. Это отличный пример оптимального взаимодействия представителей власти и производителей, выстраивания конструктивного диалога, принятия оперативных решений и реализации мер поддержки. Благодаря такой слаженной работе всех участников мы добились независимости в вопросах лекарственного обеспечения, наши граждане имеют доступ к современным и эффективным лекарственным средствам в необходимом объеме», – отметил Александр Петров.

В экспертной дискуссии примут участие заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Галкин, директор департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан Сауле Ержанова, заместитель директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Мавлян Абдиев, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации Виталий Омельяновский, директор РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Республики Беларусь Дмитрий Гринько, генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро, соучредитель, председатель совета директоров ООО «Велфарм» Людмила Щербакова.

Обеспечение пациентов доступными качественными лекарствами – один из ключевых приоритетов развития здравоохранения всех государств – участников СНГ и абсолютный приоритет для России. Российская фармацевтическая и медицинская отрасли демонстрируют свою устойчивость и готовность оперативно реагировать на глобальные вызовы, способность обеспечить бесперебойность поставок стратегически значимых лекарственных средств и медицинских изделий, независимость страны от импорта и конкурентоспособность на внешних рынках. Сегодня российская лекарственная политика ориентирована на формирование новых стратегий лекарственного обеспечения и развитие долгосрочных партнерских отношений с государствами – участниками СНГ для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни людей.

«Итоги 2022 года, которые уже подвели все фармацевтические компании, показали, что российская фармпромышленность успешно справилась с процессом импортозамещения и обеспечения наших граждан, а также жителей соседних регионов жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. На сегодняшний день значительную часть МНН удалось заместить. Следующим шагом в развитии программ лекарственного обеспечения и фармацевтической промышленности является углубление производства не только до уровня организации собственного выпуска фармацевтических субстанций, технологий органического синтеза вторичного сырья, а также концентрация на разработке принципиально новых продуктов», – подчеркнула генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

В рамках сессии эксперты обсудят, какие текущие вызовы стоят сегодня перед системой лекарственного обеспечения, как способствовать устойчивости лекарственного обеспечения и обеспечить эффективное развитие импортозамещения, а также как в современных условиях повысить обеспеченность рынка инновационными лекарственными средствами и активно проводить лицензирование фармацевтических производств по стандартам GMP.