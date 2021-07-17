«Вот так вот»: Александр Невский и его фильмы

Александр Невский (настоящая фамилия — Курицын) родился в Москве в 1971 году. Еще в молодости он увлекся и стал активно заниматься бодибилдингом, а впоследствии нашел себя в актерской профессии, снимался в Голливуде и получил прозвище «русский Шварценеггер». Помимо спорта и кино, Невский в разные годы работал на телевидении и писал книги. Молодой российской аудитории он преимущественно известен благодаря блогеру-кинокритику BadComedian (Евгений Баженов), который посвятил сразу несколько своих обзоров работам актера, режиссера и сценариста.
Главные фильмы Александра Невского, которому 17 июля исполнилось 50 лет, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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