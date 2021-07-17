17 июля 2021, 22:04 Фоторепортажи «Вот так вот»: Александр Невский и его фильмы

close Актер Александр Невский (Курицын) на тест-драйве КАМАЗА на московском аэродроме Тушино, 2010 год «Московская жара» (2004)



Дебют Невского на экране датирован 2000 годом, однако вплоть до премьеры «Московской жары» он довольствовался либо эпизодическими, либо второстепенными ролями. В ленте американского постановщика Джеффа Челентано россиянин сыграл капитана полиции, который помогает отставному дипломату в исполнении Майкла Йорка («Укрощение строптивой», «Кабаре») наказать убийцу его сына «Форсаж да Винчи» (2007)



В комедийном боевике российско-американского производства Невский исполнил роль гонщика, отправляющегося на поиски сокровищ в компании профессора археологии из США. Вместе с Александром в фильме снялась актриса Шерилин Фенн, известная по роли Одри Хорн в культовом сериале Дэвида Лична «Твин Пикс». Сценарий «Форсажа да Винчи» написал сам Невский — как и к некоторым другим своим проектам «Убийство в Вегасе» (2009)



Лента Стюарта Купера, соглавную роль в которой исполнил звезда «Титаника» Билли Зейн, рассказывает о приключениях американского детектива русского происхождения Юрия Орлова, расследующего загадочное убийство молодых девушек «Максимальный удар» (2017)



Фильм, партнерами Невскому по которому стали Эрик Робертс и Денни Трехо. Согласно сюжету картины, перед главным героем встает в целом достаточно привычная для него задача — спасти планету от Третьей мировой войны «Черная Роза» (2014)



До сих пор единственная режиссерская работа Невского, что, впрочем, не спасло фильм от ужасных оценок русскоязычной аудитории — текущий рейтинг «Розы» на «Кинопоиске» составляет 1,5 балла (плюс-минус обычный показатель для картин Александра). Не особо выделяется и сюжет фильма — когда американские стражи правопорядка не могут ничего поделать с таинственным убийцей, на помощь им приходит персонаж в исполнении Невского прямиком из России. В этом ему помогает напарница, которую сыграла звезда третьего «Терминатора» Кристанна Локен: актерскую карьеру девушки можно назвать выдающейся хотя бы по той причине, что ей довелось сняться и с оригинальным Шварценеггером, и с его российской версией. Также в каст проекта вошел Эдриан Пол из «Горца» «Разборка в Маниле» (2016)



Сам Невский называл «Разборку» альтернативной версией «Неудержимых». В ленте актер сыграл детектива, который отправляется вместе с напарниками в далекую Азию, где скрывается международный террорист по кличке Призрак «Нападение на Рио Браво» (2022)



Уже в следующем году на экраны выйдет очередной фильм с Невским, но в плане жанра для артиста это будет что-то действительно уникальное — вестерн. Подробности сюжета пока остаются в секрете, однако можно предположить, что Александр опять победит всех, не особо напрягаясь «Красные пророчества» (2021)



Пожалуй, один из самых громких на имена фильмов, в которых снимался Невский, — помимо него, здесь сыграли Майкл Мэдсен, Эрик Робертс, Стивен Болдуин (а также Алексей Чадов, Кристина Асмус и Марат Башаров). Возможно, именно по этой причине картина получила отличные (в сравнении) оценки от зрителей из России — 3,3 из 10 возможных баллов Актеры Оксана Сидоренко и Александр Невский на съемках фильма режиссера Шелдона Леттича «Черная Роза» в Москве, 2013 год



Александр Невский (настоящая фамилия — Курицын) родился в Москве в 1971 году. Еще в молодости он увлекся и стал активно заниматься бодибилдингом, а впоследствии нашел себя в актерской профессии, снимался в Голливуде и получил прозвище «русский Шварценеггер». Помимо спорта и кино, Невский в разные годы работал на телевидении и писал книги. Молодой российской аудитории он преимущественно известен благодаря блогеру-кинокритику BadComedian (Евгений Баженов), который посвятил сразу несколько своих обзоров работам актера, режиссера и сценариста.



Главные фильмы Александра Невского, которому 17 июля исполнилось 50 лет, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».