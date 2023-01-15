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Умер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии после продолжительной болезни умер актер, режиссер, певец и общественный деятель Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года.

Артист родился в Тбилиси в 1938 году. В 1959 году начал работу в Тбилисской филармонии. В 1966-м пришел в вокально-инструментальный ансамбль «Орэра», через год став его солистом.

Вахтанг Кикабидзе дебютировал в кино в 1966 году. Широкую известность ему принесла роль в фильме «Не горюй!» Георгия Данелии. Он также сыграл в фильмах Данелии «Совсем пропащий» и «Мимино», где он сыграл летчика Валико Мизандари. За эту роль актера наградили Государственной премией СССР. На счету Кикабидзе роли в более чем 30 фильмах и сериалах, а последняя из них — в украинском сериале «Сваты-7».

Популярными были также песни, которые исполнял Кикабидзе, в том числе на русском языке — «Мои года, мое богатство», «Проводы любви», «Чито-Грито», «Вот и весь разговор» и другие.

У Вахтанга Кикабидзе 16 наград, среди которых звание Народного артиста Грузии и Заслуженного артиста Украины. С 2008 года он отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию в августе 2008 года.

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