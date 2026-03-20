В Евросоюзе исключили закупки российского газа

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

ЕК исключила закупки российского газа даже в случае отключений энергии в ЕС
Liesa Johannssen/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила возможность того, чтобы разрешить странам ЕС закупать российский газ, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, у объединения есть четкая цель, которой в ЕС планируют придерживаться.

«Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию», — добавила глава Еврокомиссии.

19 марта Bloomberg сообщил, что цены на газ в Европе выросли в два раза после удара Ирана по объектам нефтегазовой компании QatarEnergy в Катаре. А руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказывал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что котировки нефти марки Brent закрепились выше $100 за баррель.

Позднее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что «цунами» цен на нефть и газ скоро «опустошит» Европу, и виной тому «стратегическая глупость» фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас.

Ранее эксперт раскрыл выгоду США от удара по СПГ-заводу в Катаре.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
