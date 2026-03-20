ЕК исключила закупки российского газа даже в случае отключений энергии в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила возможность того, чтобы разрешить странам ЕС закупать российский газ, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, у объединения есть четкая цель, которой в ЕС планируют придерживаться.

«Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию», — добавила глава Еврокомиссии.

19 марта Bloomberg сообщил, что цены на газ в Европе выросли в два раза после удара Ирана по объектам нефтегазовой компании QatarEnergy в Катаре. А руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказывал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что котировки нефти марки Brent закрепились выше $100 за баррель.

Позднее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что «цунами» цен на нефть и газ скоро «опустошит» Европу, и виной тому «стратегическая глупость» фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас.

