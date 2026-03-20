Посол РФ рассказал о росте интереса ЮАР к закупкам российского СПГ

Посол Амбаров: в ЮАР усиливается интерес к импорту СПГ из России

У Южно-Африканской Республики (ЮАР) растет интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) из России на фоне конфликта США и Ирана. Об этом сообщил российский посол в Южной Африке Роман Амбаров в беседе с «Известиями».

«Интерес страны к импорту сжиженного природного газа не только сохраняется, но в текущих геополитических условиях — на фоне перебоев с поставками и роста цен на энергоносители — даже усиливается», — сказал он, отметив, что страна в условиях ограниченных собственных запасов стремится диверсифицировать источники энергоснабжения, включая развитие инфраструктуры для приема СПГ.

Энергетическое сотрудничество между деловыми кругами России и ЮАР, по словам посла, обсуждается на постоянной основе.

Вопрос возможных контактов с российской стороной по нефтегазовой тематике находится в компетенции профильных ведомств РФ и ЮАР. Российское посольство в республике готово оказать необходимую политико-дипломатическую поддержку укреплению дружественных связей в энергосфере, добавил Амбаров.

