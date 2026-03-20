Посол РФ рассказал о росте интереса ЮАР к закупкам российского СПГ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Посол Амбаров: в ЮАР усиливается интерес к импорту СПГ из России
Владимир Песня/РИА Новости

У Южно-Африканской Республики (ЮАР) растет интерес к закупкам сжиженного природного газа (СПГ) из России на фоне конфликта США и Ирана. Об этом сообщил российский посол в Южной Африке Роман Амбаров в беседе с «Известиями».

«Интерес страны к импорту сжиженного природного газа не только сохраняется, но в текущих геополитических условиях — на фоне перебоев с поставками и роста цен на энергоносители — даже усиливается», — сказал он, отметив, что страна в условиях ограниченных собственных запасов стремится диверсифицировать источники энергоснабжения, включая развитие инфраструктуры для приема СПГ.

Энергетическое сотрудничество между деловыми кругами России и ЮАР, по словам посла, обсуждается на постоянной основе.

Вопрос возможных контактов с российской стороной по нефтегазовой тематике находится в компетенции профильных ведомств РФ и ЮАР. Российское посольство в республике готово оказать необходимую политико-дипломатическую поддержку укреплению дружественных связей в энергосфере, добавил Амбаров.

В ноябре посол сообщал, что в Южно-Африканской Республике прорабатывают вопрос пробных поставок водки из России.

Ранее глава «Газпрома» оценил последствия для энергетики из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!