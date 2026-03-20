Захарова уличила украинского журналиста в употреблении наркотиков до эфира

Захарова назвала журналиста-иноагента Киселева киевскорежимным нюхачом
Антон Денисов/РИА Новости

Украинский журналист Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) мог находиться под воздействием наркотических веществ во время прямого эфира, в котором он вставлял в свой нос похожий на трубку предмет. Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такой бред, который несет это отъехавшее инагентство, можно придумывать только под дозой. А вот и она. Встречайте — очередной киевскорежимный нюхач», — написала дипломат.

По ее словам, на Украине попытаются замять этот инцидент аналогично прошлогоднему скандалу вокруг президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера, когда перед ними на столе в кадре засветился белый сверток.

Захарова уточнила, что «трубку» Киселева назовут сахарной ложкой или салфеткой.

В 2022 году Минюст РФ внес Евгения Киселева в список иностранных агентов. По данным ведомства, журналист занимался политической деятельностью, которую спонсировала Украина. В 2016 году Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

Киселев руководил телекомпанией НТВ в 2000–2001 годах. Он также вел программы на российских телеканалах ТНТ и ТВ-6. В 2009 году переехал на Украину, где работал на канале «Интер» и других украинских каналах.

Ранее сообщалось, что уехавший на Украину Киселев оставил в России миллионные долги.

 
