СМИ сообщили об эвакуации посольства США в Ираке

Сотрудники посольства США в иракской столице Багдаде эвакуированы из здания. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает ТАСС.

Кроме того, по данным Al Hadath, резиденции в Багдаде покинули представители стран НАТО. Информации о причинах эвакуации в данный момент нет.

16 марта беспилотник поразил верхние этажи отеля «Аль-Рашид» в Багдаде. Здание расположено в так называемой зеленой зоне иракской столицы, где находятся многие правительственные учреждения и посольства иностранных государств. В «Аль-Рашиде», в частности, размещена штаб-квартира миссии Европейского союза EUAM Iraq. После этого атаке БПЛА подверглось посольство США в Багдаде.

The Washington Post сообщал, что Государственный департамент США приказал всем американским дипломатическим миссиям немедленно провести оценку безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
