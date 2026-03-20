Врач раскрыл последовательность действий при укусе клеща

В России клещи проснулись раньше обычного. Клещи переносят энцефалит и боррелиоз. Чем дольше клещ сосет кровь, тем выше риск заражения. Чтобы правильно удалить клеща, нужно предпринять четыре действия, рассказала «Газете.Ru» врач-реаниматолог, сотрудник кафедры скорой и неотложной помощи Пироговского университета Екатерина Чекмарева.

Сообщается, что первые клещи уже появились в Москве и Подмосковье. Укусы также зафиксированы в Тульской области, несмотря на то что снежный покров там сохранялся почти до конца прошлой недели. Всего с начала года членистоногие покусали около 100 человек в 19 регионах России.

«Алгоритм действий должен быть следующий: сперва нужно удалить клеща, лучше в травмпункте. Если сами — лучше пинцетом или специальным выкручивателем, если нет — ниткой. Узел нужно завязать у хоботка, и медленно вытягивать вверх. Ни в коем случае не нужно тянуть за брюшко, заливать маслом или прижигать его. Если хоботок остался — обработать йодом, выйдет сам», — рассказала врач.

Вторым шагом нужно обработать рану антисептиком. Третий шаг, по словам Чекмаревой, — сдать клеща в первые три дни в лабораторию.

«Четвертый шаг — профилактика. Непривитым врач должен назначить иммуноглобулин, привитым людям он не нужен. Очень важно не выбрасывать клеща, не пить антибиотики без врача, не игнорировать помощь. Через две-четыре недели лучше сдать анализ крови на антитела к возбудителям клещевых инфекций, который позволяет выявить наличие специфических антител к различным патогенам, передаваемым клещами. Помните: вакцинация — лучшая защита от энцефалита», — заключила доктор.

