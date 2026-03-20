Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Врач раскрыл последовательность действий при укусе клеща

Shutterstock

В России клещи проснулись раньше обычного. Клещи переносят энцефалит и боррелиоз. Чем дольше клещ сосет кровь, тем выше риск заражения. Чтобы правильно удалить клеща, нужно предпринять четыре действия, рассказала «Газете.Ru» врач-реаниматолог, сотрудник кафедры скорой и неотложной помощи Пироговского университета Екатерина Чекмарева.

Сообщается, что первые клещи уже появились в Москве и Подмосковье. Укусы также зафиксированы в Тульской области, несмотря на то что снежный покров там сохранялся почти до конца прошлой недели. Всего с начала года членистоногие покусали около 100 человек в 19 регионах России.

«Алгоритм действий должен быть следующий: сперва нужно удалить клеща, лучше в травмпункте. Если сами — лучше пинцетом или специальным выкручивателем, если нет — ниткой. Узел нужно завязать у хоботка, и медленно вытягивать вверх. Ни в коем случае не нужно тянуть за брюшко, заливать маслом или прижигать его. Если хоботок остался — обработать йодом, выйдет сам», — рассказала врач.

Вторым шагом нужно обработать рану антисептиком. Третий шаг, по словам Чекмаревой, — сдать клеща в первые три дни в лабораторию.

«Четвертый шаг — профилактика. Непривитым врач должен назначить иммуноглобулин, привитым людям он не нужен. Очень важно не выбрасывать клеща, не пить антибиотики без врача, не игнорировать помощь. Через две-четыре недели лучше сдать анализ крови на антитела к возбудителям клещевых инфекций, который позволяет выявить наличие специфических антител к различным патогенам, передаваемым клещами. Помните: вакцинация — лучшая защита от энцефалита», — заключила доктор.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
