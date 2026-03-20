США произведут переброску военных на Ближний Восток раньше, чем запланировали

Вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана. Об этом сообщает NBC.

По данным телеканала, 2,2 тысячи морпехов перебросят в регион из Сан-Диего в ближайшие дни, что «раньше, чем было запланировано».

Далее военные направятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer, говорится в публикации. По информации NBC, для операции могут понадобиться еще два корабля аналогичного типа, что «означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков».

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военнослужащих на фоне конфликта с Ираном.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что наземная операция в Иране обернется для США полным провалом, Вашингтону не стоит даже рассматривать такую возможность.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.