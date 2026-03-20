Россиянам рассказали про простой тест для распознания инсульта

Внешние признаки инсульта могут быть различны. Если возникло подозрение на нарушение мозгового кровотока, то можно попросить человека выполнить простой тест УЗП (улыбнись — заговори — подними руки), рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова.

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения мозга, которое может проявляться внезапной слабостью, потерей сознания или параличом.

«Чтобы заподозрить у пациента инсульт, можно использовать простой способ, включающий исследование ключевых симптомов — тест УЗП: улыбнись — заговори — подними руки. При инсульте улыбка получается «кривой», поскольку мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже. Второй шаг — разговор: попросите ответить на простой вопрос, например: «Как тебя зовут?» Обычно в момент мозговой катастрофы человек не может четко выговорить даже свое имя. И, наконец, предложите ему поднять обе руки одновременно: при инсульте руки не могут подняться на один уровень, поскольку одна сторона тела слушается хуже», — рассказала доктор.

Также симптомами инсульта могут быть помутнение или потеря зрения (особенно в одном глазу), выпадение поля зрения или внезапное двоение в глазах, внезапная сильная головная боль, головокружение и нарушение координации.

Если человек не смог выполнить хотя бы некоторые из этих действий, немедленно вызывайте скорую помощь. У врачей есть временной интервал в 4,5 часа для минимизации последствий. До приезда медиков уложите больного, приподняв голову, и ослабьте его одежду, обеспечив приток свежего воздуха. Не давайте ему есть или пить, а при появлении рвоты поверните его голову набок. Обязательно запишите время появления симптомов для передачи информации врачам.

