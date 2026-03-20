Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Россиянам рассказали про простой тест для распознания инсульта

Врач Шурдумова: тест УЗП за три действия помогает распознать инсульт
Shutterstock

Внешние признаки инсульта могут быть различны. Если возникло подозрение на нарушение мозгового кровотока, то можно попросить человека выполнить простой тест УЗП (улыбнись — заговори — подними руки), рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова.

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения мозга, которое может проявляться внезапной слабостью, потерей сознания или параличом.

«Чтобы заподозрить у пациента инсульт, можно использовать простой способ, включающий исследование ключевых симптомов — тест УЗП: улыбнись — заговори — подними руки. При инсульте улыбка получается «кривой», поскольку мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже. Второй шаг — разговор: попросите ответить на простой вопрос, например: «Как тебя зовут?» Обычно в момент мозговой катастрофы человек не может четко выговорить даже свое имя. И, наконец, предложите ему поднять обе руки одновременно: при инсульте руки не могут подняться на один уровень, поскольку одна сторона тела слушается хуже», — рассказала доктор.

Также симптомами инсульта могут быть помутнение или потеря зрения (особенно в одном глазу), выпадение поля зрения или внезапное двоение в глазах, внезапная сильная головная боль, головокружение и нарушение координации.

Если человек не смог выполнить хотя бы некоторые из этих действий, немедленно вызывайте скорую помощь. У врачей есть временной интервал в 4,5 часа для минимизации последствий. До приезда медиков уложите больного, приподняв голову, и ослабьте его одежду, обеспечив приток свежего воздуха. Не давайте ему есть или пить, а при появлении рвоты поверните его голову набок. Обязательно запишите время появления симптомов для передачи информации врачам.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!