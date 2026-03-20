Защита Мадуро рассказала о невозможности оплатить ему адвокатов

Защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес требует закрыть уголовное дело в США в связи с тем, что американские власти блокируют для них возможность оплаты адвокатских услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ходатайство адвокатов.

«Господин Мадуро и госпожа Флорес де Мадуро почтительно просят этот суд прекратить действие четвертого обвинительного заключения против них», — говорится в документе.

Согласно ходатайству, альтернативой предлагается провести доказательное слушание. По данным РИА, законодательство Венесуэлы предполагает покрытие государством расходов на защиту. Сами адвокаты подчеркнули, что минфин США нарушил права фигурантов, отозвав лицензии на прием платежей от венесуэльского правительства — семья Мадуро более не может выбирать адвоката.

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

5 января состоялось первое судебное заседание по делу Мадуро, по итогам которого его оставили под стражей. Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы было перенесено на 26 марта.

Ранее в МИД России призвали США освободить Мадуро.