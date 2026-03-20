В Европе выразили готовность участвовать в миссии в Ормузском проливе

Страны Евросоюза (ЕС) готовы принять участие в миссии своих партнеров на Ближнем Востоке по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, когда появятся соответствующие условия. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров ЕС по итогам заседания Евросовета.

«Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», — говорится в документе.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза могут отправить свои военные корабли с миссией разблокировки Ормузского пролива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив больше не будет прежним.

 
