В ОАЭ объявили о ликвидации террористической сети, финансируемой Ираном

В ОАЭ заявили, что обезвредили группировку, финансируемую Ираном и «Хезболлой»

Государственный аппарат безопасности (SSD) ОАЭ объявил о ликвидации террористической сети, финансируемой и управляемой ливанской «Хезболлой» и Ираном, а также об аресте ее членов. Об этом сообщило государственное информационное агентство WAM.

По информации силовиков, эта сеть действовала внутри страны под фиктивным коммерческим прикрытием и стремилась проникнуть в национальную экономику, чтобы осуществлять внешние схемы, угрожающие финансовой стабильности страны.

«Служба государственной безопасности пояснила, что сеть действовала в соответствии с заранее разработанным стратегическим планом в координации с внешними сторонами, связанными с «Хезболлой» и Ираном, в нарушение экономических и правовых норм, с целью отмывания денег, финансирования терроризма и угрозы национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В госаппарате безопасности добавили, что будут отвечать силой на любую попытку использовать экономику или гражданские институты ОАЭ в террористических или подрывных целях.

19 марта Иран атаковал Бахрейн, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Ранее глава QatarEnergy заявил о потере 17% объектов и $20 млрд выручки из-за иранских атак.