Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В ОАЭ объявили о ликвидации террористической сети, финансируемой Ираном

В ОАЭ заявили, что обезвредили группировку, финансируемую Ираном и «Хезболлой»
Ahmed Jadallah/Reuters

Государственный аппарат безопасности (SSD) ОАЭ объявил о ликвидации террористической сети, финансируемой и управляемой ливанской «Хезболлой» и Ираном, а также об аресте ее членов. Об этом сообщило государственное информационное агентство WAM.

По информации силовиков, эта сеть действовала внутри страны под фиктивным коммерческим прикрытием и стремилась проникнуть в национальную экономику, чтобы осуществлять внешние схемы, угрожающие финансовой стабильности страны.

«Служба государственной безопасности пояснила, что сеть действовала в соответствии с заранее разработанным стратегическим планом в координации с внешними сторонами, связанными с «Хезболлой» и Ираном, в нарушение экономических и правовых норм, с целью отмывания денег, финансирования терроризма и угрозы национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В госаппарате безопасности добавили, что будут отвечать силой на любую попытку использовать экономику или гражданские институты ОАЭ в террористических или подрывных целях.

19 марта Иран атаковал Бахрейн, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Ранее глава QatarEnergy заявил о потере 17% объектов и $20 млрд выручки из-за иранских атак.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!