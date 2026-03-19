Нетаньяху: у Ирана нет возможности обогащать уран

Нетаньяху заявил, что Иран больше не может обогащать уран и производить ракеты
Иран больше не имеет возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«У Ирана нет возможности обогащать уран или производить баллистические ракеты», — сказал он.

Нетаньяху добавил, что цель американо-израильской операции против Тегерана — создание условий, чтобы «иранский народ мог взять свою судьбу в свои руки».

15 марта министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что обогащенный уран, которым располагал Иран, после ударов США находится под обломками ядерного объекта, однако его можно извлечь под надзором Международного агентства по атомной энергии.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, но глава Белого дома отказался.

Ранее Иран впервые применил ракеты Nasrallah для атак на НПЗ Израиля.

 
Теперь вы знаете
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
