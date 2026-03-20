В Евросоюзе хотят разработать дорожную карту по взаимной обороне

Politico: Кипр и Греция призвали ЕС разработать дорожную карту по взаимной обороне
Президент Кипра Никос Христодулидис и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросили ЕС проработать дорожную карту по реализации положения о взаимной обороне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Они утверждают, что данную тему также подняла глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Речь идет о статье 42.7 Договора о ЕС, которая обязывает государства-члены оказывать помощь стране, ставшей жертвой вооруженной агрессии на своей территории. Однако на практике механизм ее применения остается неясным.

9 марта глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен напористо демонстрировать свою силу, в том числе военными методами. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что вопросы «безопасности» будут лежать в основе всей деятельности в ЕС.

До этого Каллас заявила, что последние события на Ближнем Востоке представляют собой опасность, Евросоюз тесно сотрудничает с партнерами в поисках дипломатического разрешения ситуации.

Ранее в ЕК потребовали в 50 раз нарастить производство оружия.

 
