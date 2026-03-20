Россиянам рассказали о возрасте репродуктивного здоровья мужчин

Минздрав: возраст репродуктивного здоровья мужчин — от 18 до 49 лет
Возраст репродуктивного здоровья среди мужчин в России составляет от 18 до 49 лет, вероятность зачатия ребенка уменьшается каждый год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

«С учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возраcтной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18–49 лет», — говорится в документе, утвержденном в феврале текущего года.

В Минздраве добавили, что мужчины физиологически способны зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания. Отмечается, что бесплодие зачастую выявляется у мужчин, которые ранее не жаловались на репродуктивную систему.

В документе также говорится о том, что, несмотря на способность мужчин к зачатию, вероятность иметь детей с каждым годом уменьшается. Так, шанс родить живого ребенка от мужчины старше 35 лет и выше будет в два раза ниже, чем от более молодого отца, даже при обращении к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

До этого врач-уролог Владислав Гладышев рассказал «Газете.Ru», что мужчинам следует отказаться от алкоголя и никотина за полгода до предполагаемого зачатия ребенка. Эксперт отметил, что пиво по пятницам не только снижает репродуктивную функцию, но и трансформирует мужские гормоны.

Ранее врач-репродуктолог ответил, можно ли спрогнозировать пол ребенка.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

