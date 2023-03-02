«Красный Диор»: Вячеславу Зайцеву — 85

Легендарный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев родился в текстильной столице Советского Союза – городе Иваново. Окончил с отличием Московский текстильный институт и был распределён на Экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза. Вскоре его коллекцию спецодежды для женщин-работниц опубликовал журнал Paris Match, а парижские кутюрье Пьер Карден и Марк Боан попросили о встрече с ним.

Дальше последовали его знаменитые коллекции «Русская серия» (1965—1968), коллекции по русским народным мотивам из ивановских ситцев (1976), «1000-летие Крещения Руси» (1987—1988), «Русские сезоны в Париже» (1988). Расписные телогрейки, цветные валенки и юбки из павловопосадских платков стали узнаваемыми по всему миру. На Западе Зайцева однозначно признали лидером советской моды, а СМИ окрестили его «Красным Диором».

Зайцев страдает болезнью Паркинсона и в последние годы практически не покидает свой подмосковный особняк.

2 марта Вячеславу Зайцеву исполняется 85 лет.