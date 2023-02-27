Диссидент, телеведущий, оппозиционер. Умер Глеб Павловский

Скончался политолог, журналист и публицист Глеб Павловский. Ему был 71 год. О смерти Павловского сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на его друга Симона Кордонского. Последние несколько недель политолог провел в хосписе, он тяжело болел, а с января находился в критическом состоянии.

Глеб Павловский родился в Одессе 5 марта 1951 года, был советским диссидентом, в 1980-х переехал в Москву, где стал соредактором самиздатовского журнала «Поиски». В 1990-х вместе с бизнесменом Владимиром Яковлевым создал кооператив «Факт», из которого вышел один из крупнейших издательских домов в России — «Коммерсантъ», а также выступил одним из основателей «Фонда эффективной политики», который в 2000 году разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина. В 2004 году он участвовал в организации президентской кампании Януковича, а с 2005 по 2008 год вел программу «Реальная политика» на телеканале НТВ.

В 2011 году администрация президента разорвала контракт с «Фондом эффективной политики», а сам Павловский ушел с поста советника руководителя АП. По его словам, тогда его комментарии «стали создавать проблемы для администрации президента». В 2012 году Павловский перешел на сторону политической оппозиции, участвовал в «Марше миллионов» на Болотной площади в Москве.