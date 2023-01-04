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Плотник, пловец и солист Rammstein. Тиллю Линдеманну — 60

4 января 60-летний юбилей отмечает немецкий вокалист, автор текстов и фронтмен метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Отец музыканта — художник и детский писатель, а мать — журналистка. Детство Тилль провел на северо-западе ГДР.

Линдеманн освоил специальности плотника и корзинщика, а также с занимался плаванием. Он даже был членом сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров в 1978 году.

В 1994 году музыкант стал фронтменом созданной в Берлине группы Rammstein. Особую известность группе принесли зрелищные и скандальные шоу на их концертах.

В 2001 году вышел третий студийный альбом под названием Mutter, который принес коллективу всемирную известность и занял четвертое место в рейтинге лучших индастриал-метал-альбомов по версии журнала Metal Hammer.

Музыкант принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев», он записал кавер советской песни «Любимый город».

Кроме немецкого, Линдеманн свободно владеет английским языком и кое-что может сказать на русском.

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