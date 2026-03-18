Площадь пожара в бизнес-центре на юго-востоке Москвы увеличилась

В Москве локализовали пожар в бизнес-центре на 2 тысячах «квадратов»

Площадь пожара в бизнес-центре «Турас» на юго-востоке столицы увеличилась до 2 тыс. кв. м, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там уточнили, что сначала огонь охватил 1,5 тыс. «квадратов», но потом площадь возгорания выросла. В МЧС заявили, что пожар локализован, его тушение продолжается.

18 марта в бизнес-центре «Турас», расположенном в 1-м Грайвороновском проезде, загорелся склад на первом этаже. Огонь перекинулся на верхние этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Тушение огня осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой здания. В борьбе с возгоранием задействовали 130 человек и 37 единиц техники.

Туда запросили дополнительные спасательные силы и направили два пожарных поезда. Как выяснил Telegram-канал 112, в результате происшествия пострадали два человека. Один был госпитализирован в состоянии средней тяжести, другому медпомощь оказали на месте.

