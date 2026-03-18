Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Площадь пожара в бизнес-центре на юго-востоке Москвы увеличилась

Площадь пожара в бизнес-центре «Турас» на юго-востоке столицы увеличилась до 2 тыс. кв. м, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там уточнили, что сначала огонь охватил 1,5 тыс. «квадратов», но потом площадь возгорания выросла. В МЧС заявили, что пожар локализован, его тушение продолжается.

18 марта в бизнес-центре «Турас», расположенном в 1-м Грайвороновском проезде, загорелся склад на первом этаже. Огонь перекинулся на верхние этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Тушение огня осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой здания. В борьбе с возгоранием задействовали 130 человек и 37 единиц техники.

Туда запросили дополнительные спасательные силы и направили два пожарных поезда. Как выяснил Telegram-канал 112, в результате происшествия пострадали два человека. Один был госпитализирован в состоянии средней тяжести, другому медпомощь оказали на месте.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
