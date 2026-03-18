В Петербурге осудили мужчину, который 27 раз выстрелил в окно и дверь своих недругов

Петербуржца осудили за стрельбу по квартирам своих недоброжелателей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Михаилу Макееву, признав его виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Инцидент произошел вечером 16 марта 2025 года.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Макеев подъехал к дому по проспекту Мечникова, где жил его знакомый. Снимая видео, мужчина 13 раз выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета сферическими пулями калибра 4,5 мм по окну квартиры обидчика.

Затем обвиняемый переместился к соседнему дому, проник в парадную и сделал 14 выстрелов в входную дверь квартиры, нанеся ущерб другому знакомому. После этого он скрылся, выложив видеозапись своей выходки в соцсети.

Как сообщается, между фигурантом и одним из пострадавших имелся длительный конфликт. Макеев полностью признал вину, раскаялся и частично возместил ущерб. Суд учел эти обстоятельства и приговорил подсудимого к 1 году 8 месяцам лишения свободы в ИК общего режима.

