Орбан: Венгрии предстоит битва из-за российских энергоносителей

Орбан: Венгрия не позволит Украине шантажом лишить себя энергоносителей России
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Будапешт не позволит Киеву лишить себя выгодных энергоносителей из России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предвыборном мероприятии в городе Дунауйварош.

Политик сообщил, что 19 марта в Брюсселе его стране «предстоит битва».

«Украинцы и [президент Украины Владимир] Зеленский решили ввести против Венгрии нефтяную блокаду и заблокировали нефтепровод «Дружба». Они делают это, потому что у них есть требования к Венгрии», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что не готов их выполнять, и уточнил, что одно из них заключается в отказе от дешевой энергии из РФ.

По словам Орбана, в странах, которые лишились российских энергоносителей, цена бензина в четыре раза выше, чем в Венгрии.

«Если нам тоже навяжут отказ от российской энергии, то из-за повышения цен на коммунальные расходы вы потеряете месячную зарплату. Один месяц из 12», — обратился премьер участникам мероприятия.

Он подчеркнул, что в Брюсселе не даст «шантажом» лишить Будапешт дешевой энергии.

В феврале издание Politico написало, что отказ Орбана поддержать выделение Украине кредита в €90 млрд спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в Евросоюзе за последние годы. Брюссель рассматривает политические и юридические способы урегулирования, включая возможность лишить Венгрию права голоса. На этом фоне Орбан в открытом письме призвал Зеленского возобновить транзит нефти по «Дружбе», остановленный Украиной, и обвинил Киев в попытках втянуть Будапешт в конфликт.

Ранее Зеленский пригрозил Орбану натравить на него армию.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
