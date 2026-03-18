Футболист «ПСЖ» восхитился игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия заявил, что вратарь парижан Матвей Сафонов показал потрясающую игру в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Его слова приводит Get French Football News.

«Матвей был великолепен сегодня вечером. Даже когда мне вручили трофей лучшего игрока матча, я не думал об этом, потому что он провел потрясающую игру и сделал столько сейвов. Отлично сыграл. Мы рады, что он с нами», — сказал Кварацхелия.

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру, совершив девять сейвов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась с результатом 3:0.

Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов. Второй мяч парижан забил Брэдли Баркола с передачи Ашрафа Хакими на 15-й минуте. На 62-й минуте отличился Сенни Маюлу.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.



Ранее российский вратарь побил рекорд Лиги чемпионов по сейвам за сезон.