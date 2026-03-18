Катар объявил военный атташат Ирана персоной нон грата

Катар потребовал от военного атташата посольства Ирана покинуть страну за 24 ч
Министерство иностранных дел Катара направило официальное письмо в посольство Ирана в Дохе с требованием в адрес военного атташата и атташата по вопросам безопасности покинуть страну в 24 часа. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети X.

В публикации отмечается, что иранские атташаты объявили персонами нон грата.

«Это решение принято в ответ на неоднократные нападения Ирана и вопиющую агрессию против Катара, которая нарушила его суверенитет и безопасность, что является грубым нарушением принципов международного права, резолюции Совета Безопасности ООН и принципов добрососедства», — говорится в публикации.

До этого государственная нефтегазовая компания Катара — Qatar Energy — заявила, что предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод, был нанесен значительный ущерб из-за ракетных ударов.

Днем 18 марта Иран предупредил, что в скором времени будет атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
