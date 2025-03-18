19 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

19 марта в России чествуют моряков-подводников, помимо них, свой «профессиональный» праздник отмечают те, кто увлекается домашним винокурением. В мире принято читать детям вслух их любимые книги, а еще с сегодняшнего дня официально разрешается выходить из дома без шапки. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 19 марта, и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 марта

День моряка-подводника в России

Профессиональный праздник военнослужащих подводных сил ВМФ РФ отмечают ежегодно 19 марта​. Он был установлен в 1996 году приказом главкома ВМФ и приурочен к историческому событию: 19 марта 1906 года указом императора Николая II в составе российского флота появился новый класс кораблей — подводные лодки. В этот день поздравляют действующих подводников и ветеранов, отдавая должное их вкладу в обороноспособность и безопасность страны.

День бизнес-манги в России

Необычный интеллектуальный праздник, инициированный российским книжным сообществом. Его отмечают в честь запуска первой серии бизнес-манги — особого формата литературы, объединяющего комиксы и бизнес-образование​. Появление этого праздника отражает растущую популярность японских комиксов (манги) в мире и их проникновение в новые сферы, такие как обучение и саморазвитие.

Международный день чтения для меня (День «Почитай мне»)

Ежегодный неформальный праздник, посвященный семейному чтению. Он призван напомнить родителям о важности чтения детям вслух и развития любви к книгам с самого раннего возраста​. В этот день проводятся акции в библиотеках, школах и детских садах, где взрослые читают малышам их любимые сказки и истории.

Международный день клиента

Профессиональный всемирный праздник всех покупателей и клиентов компаний, который отмечается с 2010 года​. Эта дата учреждена по инициативе предпринимателей, чтобы поблагодарить клиентов за сотрудничество и лояльность. Праздник еще довольно молодой и только набирает популярность в мире​, однако многие компании уже проводят специальные акции, дают скидки и бонусы своим клиентам в этот день.

Профессиональный праздник самогонщиков

Шуточный праздник, который в России отмечают 19 марта любители и мастера домашнего винокурения. В этот день принято поздравлять всех, кто варит домашний самогон, обмениваться рецептами и дегустировать свои напитки в кругу единомышленников. Хотя праздник неофициальный и легкомысленный, он подчеркивает роль старинных традиций домашнего виноделия и дистилляции в народной культуре.

Первый день без шапки

Народный юмористический праздник, особенно актуальный для России и других стран с суровой зимой. Считается, что 19 марта наступает пора снять зимние шапки — мол, наконец становится достаточно тепло, чтобы выйти на улицу без головного убора. Конечно, погода не всегда этому соответствует, но традиция обрела символический характер: в этот день в социальных сетях делятся фотографиями без шапок и шутят про погоду.

close Александр Кряжев/РИА Новости

Какие праздники отмечают 19 марта в других странах

Финляндия — День равноправия (День Минны Кант). Ежегодно 19 марта финны празднуют Tasa-arvon päivä, посвященный идеям равноправия​. Дата выбрана в честь дня рождения финской писательницы и общественного деятеля Минны Кант, известной борьбой за права женщин (поэтому праздник также называют Днем Минны Кант). В этот день в Финляндии вспоминают вклад этой писательницы в продвижение социального равенства.

Испания, Италия, Португалия — День отца. В ряде католических стран 19 марта отмечают День отца, приуроченный ко дню святого Иосифа Обручника​. Святой Иосиф, земной отец Иисуса, считается покровителем семьи и работников, поэтому его день выбрали для чествования отцов. В Испании, Италии, Португалии в этот праздник дети традиционно дарят подарки и открытки своим папам, а семьи собираются за праздничным столом.

Ливия — День свержения режима Каддафи. В Ливии с недавних пор 19 марта ежегодно отмечается памятная дата, символизирующая переломный момент гражданской войны 2011 года​. В этот день началась международная военная операция, приведшая к падению режима Муаммара Каддафи. Сегодня в этот день в Ливии вспоминают события «революции 17 февраля», рассматривая их как торжество народной воли.

Сирия — День учителя. В Сирийской Арабской Республике 19 марта ежегодно чествуют работников образования — отмечается национальный День учителя​. В школах и университетах проводятся торжественные мероприятия, лучшие преподаватели получают награды и благодарности. Студенты и ученики поздравляют своих наставников цветами и открытками.

США — Национальный день птицеводства. 19 марта в Соединенных Штатах посвящено птицеводству. Хотя этот праздник неофициальный, но отмечается с энтузиазмом фермерами, любителями сельской жизни и просто поклонниками куриных крылышек​.

Церковные праздники 19 марта

Обретение Честного Креста и гвоздей святой равноапостольной царицей Еленой

Святая Елена, мать императора Константина Великого, согласно древнему преданию, совершила паломничество в Святую Землю (примерно 326-328 гг. н.э.), где обнаружила крест, на котором был распят Иисус Христос, а также гвозди, использованные при его распятии. Эта находка, известная как обретение «Честного Креста», стала одним из важнейших чудес христианской традиции. Елена приказала сохранить и почитать эти святые реликвии, а впоследствии они были преподнесены в качестве знака божественной поддержки для распространения христианской веры в Римской империи.

Реликвии, обретенные с великой верой и благоговейным трепетом, впоследствии стали источником вдохновения для строительства многих церквей и базилик, а также символом легитимации христианской власти. Их почитание до сих пор занимает важное место как в православном, так и в католическом мире.

close Деталь фрески «Обретение Креста Господня» из церкви Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, XV век Renata Sedmakova/Shutterstock/FOTODOM

День памяти 42 мучеников из Аммореи

В 838 году во время военных кампаний греческого императора Феофила против сарацинских войск, город Амморея, важный оборонительный пункт Византийской империи, оказался осажден. В связи с предательством военачальника Вадитзиса защитники города не смогли устоять перед натиском врага, и после долгой осады 42 знатных защитника были взяты в плен и уведены в Сирию. Эти мученики, среди которых, по преданию, значатся имена Константина, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и других, выдержали семилетнее заключение, в течение которого им неоднократно пытались навязать отказ от христианской веры.

Невзирая на все пытки и угрозы, мученики остались верны Христу. В 845 году, после семилетнего заключения, они были казнены за отказ принять ислам. Согласно преданию, во время казни мученикам предлагали отречься от веры, но один за другим они отвечали, что за то, что оставили священный сан, готовы пролить свою кровь во имя Христа. Их бесстрашие и стойкость в страданиях стали символом мужества и непоколебимой веры, а их жертва — примером высшей самоотверженности для будущих поколений христиан.

Почитание священных образов Богоматери

Ченстоховская икона Божией Матери. По преданию, эта икона была передана в монастырь на Ясной горе в польском городе Ченстохова в XIII веке князем Львом Даниловичем. Ее сила неоднократно подтверждалась чудесами, христиане верят, что она приносит защиту и исцеление, особенно в трудные времена.

Шестоковская (или Шелтомежская) икона Божией Матери. Эта икона появилась в середине XVIII века в Москве благодаря чудесному сну служанки, которая увидела образ Богоматери, сокрытый в печи. На правой руке изображенной на иконе Богоматери заметен след от ожога, что свидетельствует о том, что она побывала в огне, но чудом не сгорела. Образ почитается за его способность даровать благодать и исцеление.

Икона Божией Матери «Благодатное Небо». Этот образ находится в составе иконостаса Московского Архангельского собора Кремля. Он символизирует вечную чистоту и небесную благодать, исходящую от Богоматери, которая держит на руках младенца. Считается, что икона «Благодатное Небо» помогает верующим находить утешение и надежду даже в самых трудных жизненных ситуациях.

19 марта Русская православная церковь также чтит память • святого преподобномученика Конона Иконийского и сына его Конона Младшего;

• преподобного Аркадия Кипрского;

• преподобного Фридолина Зекингенского.

19 марта католическая церковь также чтит память • Святого Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии.

Народные праздники и приметы 19 марта

Константинов день (Константиновы круги)

В народном календаре славян 19 марта известен как Константинов день (или Константиновы круги). Название связано с именем святого Константина, одного из 42 мучеников из Аммореи, и особым обрядом: в этот день наши предки обходили колодцы кругами, читая молитвы​. Считалось, что такой обход очищает воду и дает ей особую целебную силу. Воду из колодцев 19 марта употребляли с уважением — ею умывались для здоровья, окропляли жилье, использовали в приготовлении пищи, веря в ее благодатные свойства. Также крестьяне пристально наблюдали за природой в этот день, пытаясь предсказать погоду и урожай по приметам.

С народными поверьями связаны и запреты на этот день. Так, говорили, что 19 марта нельзя брать и давать воду из чужого колодца, чтобы не накликать беду​. Не рекомендовалось ругаться и сквернословить в Константинов день, а также заниматься тяжелым домашним трудом.

close Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Приметы

Если утром ударил мороз, то впереди еще сорок утренников с заморозками​ (считалось, что сколько в Константинов день градусов мороза, столько еще раз утро выдастся холодным) .

Если стучит дятел — весна ожидается затяжная, и теплая погода придет не скоро​.

Если по небу плывут облака высоко и быстро, то в ближайшие дни установится хорошая погода​.

Если уже прилетели аисты, значит, весна будет ранней и дружной, скоро наступит настоящее тепло​.

Какие исторические события произошли 19 марта

1474 год — в Венеции принят первый в мире закон об охране изобретений, фактически установивший прототип патентного права​. Этот указ признавал права изобретателя на его технические новшества и стал прообразом современных патентных законов, стимулирующих прогресс и защиту интеллектуальной собственности.

1697 год — началось «Великое посольство» Петра I — первое в истории путешествие русского царя по странам Западной Европы​. 19 марта (по старому стилю) молодой царь Петр отправился в длительную поездку, инкогнито обучаясь корабельному делу и перенимая передовой опыт. Итоги этого посольства сыграли огромную роль в последующей модернизации России.

1899 год — в Санкт-Петербурге открыта первая в России станция скорой медицинской помощи​. Изначально на новой станции дежурили несколько врачей и санитаров, готовых по звонку выехать на повозке к больному или пострадавшему.

1934 год — попытка нападения на мавзолей Владимира Ленина. 19 марта некто Митрофан Никитин, недовольный советской властью, пытался выстрелить в саркофаг Ленина в мавзолее. Его остановили, после чего он покончил с собой.

1958 год — в Страсбурге открылось первое заседание Европейского парламента​. После подписания Римских договоров страны Западной Европы образовали Европейское экономическое сообщество, и Европарламент стал его консультативно-законодательным органом.

1994 год — в Баку (Азербайджан) произошел взрыв на станции метро «20 января». Погибли 14 человек, десятки получили ранения. Теракт был связан с политическим кризисом в стране, но виновные не были окончательно установлены.

2003 год — 19 марта 2003 года истек срок ультиматума, выдвинутого президентом США Джорджем Бушем-младшим Саддаму Хусейну: покинуть Ирак или столкнуться с войной. Хусейн проигнорировал требование, и в ночь на 20 марта началось вторжение коалиционных сил в Ирак.

Дни рождения и юбилеи 19 марта

В 1813 году родился Давид Ливингстон — шотландский миссионер и исследователь Африки, один из первых европейцев, достигших внутренних районов континента​. Его экспедиции способствовали открытию водопада Виктория и картографированию рек Замбези и Нил. Ливингстон стал символом эпохи Великих географических открытий в Африке.

В 1848 году родился Уайетт Эрп — легендарный американский страж порядка времен Дикого Запада​. Прославился участием в перестрелке у корраля О-Кей и борьбой с преступностью в ковбойских городках. Благодаря книгам и фильмам в жанре вестерн, Эрп превратился в культурный образ бесстрашного законника на границе цивилизации.

В 1906 году родился Адольф Эйхман — нацистский преступник, офицер СС, организатор массовой депортации евреев в лагеря смерти в рамках «окончательного решения еврейского вопроса». Участвовал в Ванзейской конференции (1942), координировал логистику Холокоста. После войны бежал в Аргентину, но в 1960 году захвачен израильскими спецслужбами. Казнен спустя два года в Израиле по приговору суда за преступления против человечности.

В 1956 году родился Егор Гайдар — российский экономист и политик, один из ключевых авторов экономических реформ в России начала 1990-х годов. Возглавлял правительство РФ в 1992 году. Проводил политику «шоковой терапии»: либерализация цен, приватизация госсобственности, переход к рыночной экономике.

Кто отмечает день рождения

89 лет исполняется Урсуле Андресс — швейцарской киноактрисе, получившей мировую известность после роли «девушки Бонда» в первом фильме о Джеймсе Бонде в 1962 году. Андресс стала секс-символом 1960-х годов, ее появление в белом бикини в фильме «Доктор Ноу» вошло в историю кино. Впоследствии актриса снялась во многих европейских и голливудских фильмах.

78 лет исполняется Гленн Клоуз — американской актрисе театра и кино, обладательнице многочисленных кинопремий. За свою карьеру ее удостоили несколькими премиями «Золотой глобус» и «Эмми»​, а также неоднократно номинировали на «Оскар». Среди самых известных ее ролей — фильмы «Роковое влечение», «101 далматинец», «Опасные связи» и другие.

76 лет исполняется Валерию Леонтьеву — советскому и российскому эстрадному певцу, яркому представителю отечественной поп-музыки 1980-х и 1990-х. Обладатель звания Народного артиста России, Леонтьев известен своими энергичными выступлениями и хитами («Дельтаплан», «Маргарита» и другими) на протяжении десятилетий.

75 лет исполняется Надежде Бабкиной — советской и российской певице, исполнительнице русских народных песен, основательнице ансамбля «Русская песня». Народная артистка РСФСР, Бабкина внесла огромный вклад в сохранение и популяризацию народной музыкальной культуры.