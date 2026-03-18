Ирак намерен экспортировать нефть через Сирию

Ирак будет использовать сирийский порт Банияс в качестве альтернативного Ормузскому проливу пути для поставок нефти на мирвой рынок, заявил генеральный директор иракской государственной нефтяной компании (SOMO) Али Низар. Об этом сообщает информационное агентство INA.

По словам Низара, сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация требует открытия новых каналов сбыта нефти, в том числе, из Южного Ирака через порт Баниас. Он подчеркнул, что диверсификация экспорта нефти из Киркука через турецкий порт Джейхан и нефти из Басры через Банияс облегчит доступ иракской нефти на мировые рынки и снизит нагрузку на южные порты страны.

Низар отметил, что сейчас у Ирака заключены контракты с компаниями Европы и США на поставку от 850 тыс. до 900 тыс. баррелей в сутки.

18 марта Иран предупредил, что в скором времени будет атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

