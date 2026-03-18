Беспилотник из Судана ударил по людям в Чаде

По меньшей мере 16 человек не выжили в Чаде при ударе беспилотного летательного аппарата, который прилетел со стороны Судана. Об этом сообщает Alwihda.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в городе Тине на границе с Суданом, откуда прилетел БПЛА, сбросивший взрывное устройство на медресе.

До этого стало известно, что правительство Судана вернулось в Хартум. О возвращении объявил премьер-министр Камил Идрис. До этого правительственные структуры вынужденно базировались в Порт-Судане на северо-востоке государства.

В Судане уже несколько лет продолжается конфликт между армией и Силами быстрого реагирования, возглавляемыми Мухаммедом Хамданом Дагло, из-за спора вокруг интеграция СБР в армейскую структуру, борьбы за ресурсы и контроль над страной. Суданская армия покинула столицу в 2023 году из-за атак Сил быстрого реагирования. По оценке ООН, на пике противостояния из города бежали около 5 млн человек. В марте прошлого года армия отвоевала Хартум.

Ранее Судан предложил России военную базу с «видом на Красное море».