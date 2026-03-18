IRIB: Путин выразил лидеру Ирана соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью Али Лариджани. Об этом сообщает гостелевидение Ирана IRIB.

«Ваше превосходительство, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани», — говорится в послании Путина.

Недавно старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин заявил, что гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — трагедия для Ирана. При этом об этой утрате могут пожалеть и в Вашингтоне.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США опасаются мести со стороны Ирана за Хаменеи.