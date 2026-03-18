Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин выразил лидеру Ирана соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью Али Лариджани. Об этом сообщает гостелевидение Ирана IRIB.

«Ваше превосходительство, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани», — говорится в послании Путина.

Недавно старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин заявил, что гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — трагедия для Ирана. При этом об этой утрате могут пожалеть и в Вашингтоне.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США опасаются мести со стороны Ирана за Хаменеи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!