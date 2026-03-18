Новороссийск атаковали БПЛА, работает система ПВО

В Новороссийске работает система ПВО (противовоздушной обороны), написал в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

В 23:31 чиновник предупредил жителей о сигнале «Внимание всем»!, который включили из-за атаки БПЛА. Мэр призвал горожан сохранять спокойствие и следить за официальной информацией властей в соцсетях и по радио. Градоначальник напомнил, что работу сил ПВО и спецслужб снимать запрещено.

На этом фоне аэропорт Геленджика из соображений безопасности приостановил полеты. Ограничения в воздушной гавани действуют с 23:47.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.