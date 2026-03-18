«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, забив «Ньюкаслу» семь мячей

«Барселона» обыграла «Ньюкасл» со счетом 7:2 и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Каталонская «Барселона» со счетом 7:2 обыграла английский «Ньюкасл» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме счет открыл игрок «Барселоны» Рафинья, но через девять минут Энтони Эланга восстановил равновесие. До перерыва Марк Берналь и Энтони Эланга обменялись забитыми мячами. После перерыва мячи за «Барселону» забили Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Роберт Левандовски, Роберт Левандовски и Рафинья.

По сумме двух матчей «Барселона» победила со счетом 8:3 и вышла в 1/4 финала турнира.

