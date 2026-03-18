Мужчина развел голубятню на крыше дома и закидывает соседей яйцами

В Италии жители многоквартирного дома в Таранто жалуются на соседа, который устроил голубятню на крыше и не дает им спокойно жить. Об этом сообщает местное издание Taranto Today.

По словам жителей дома, сосед развел на крыше дома голубятню, мужчина расставил на кровле вольеры с птицами, голуби шумят, не дают людям нормально спать, но это не единственная проблема.

Сосед также забрасывал яйцами стены, разливал масло на лестницах, повреждал автомобили, выводил из строя домофоны и камеры. Мужчину несколько раз ловили на том, что он перерезал интернет-кабели и разбрасывал гвозди у дверей квартир.

Жители подали заявление в полицию и требуют официального предупреждения, чтобы восстановить спокойствие в доме.

