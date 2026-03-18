Правительство США создало специальный домен после слов Трампа об инопланетянах

Американское правительство на фоне обещаний президента Дональда Трампа обнародовать материалы, касающиеся НЛО и инопланетян, зарегистрировало домен aliens.gov. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, aliens.gov был зарегистрирован 18 марта Исполнительным офисом президента Соединенных Штатов.

Сейчас ссылка на домен переводит на пустую страницу, не содержащую какого-либо контента. Пока нет ясности, чему будет посвящен новый интернет-ресурс, поскольку слово aliens может означать как пришельцев с других планет, так и проживающих в США граждан иностранных государств.

В феврале Трамп заявил, что поручит Пентагону опубликовать информацию о внеземной жизни и НЛО.

