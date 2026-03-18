Двое туристов сбежали из отеля в Таиланде, не заплатив за номера и секс-услуги

Туристы сняли номера в тайском отеле ради секса и сбежали, чтобы не платить

В Паттайе двое мужчин обманули владелицу гостевого дома. Они арендовали номера ради свидания с секс-работницами, но сбежали, никому не заплатив. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Ночью 17 марта к дому в районе Джомтьен подъехал белый седан. Мужчина в оранжевой рубашке спросил хозяйку о возможности снять две комнаты на короткий срок стоимостью 200 бат (511 рублей — прим. ред.) каждый. За ним вышел второй турист в белой рубашке. Они договорились на 400 бат, поднялись наверх вместе с двумя женщинами, вышедшими из машины.

Через 10 минут один из постояльцев спустился якобы за телефоном, за ним последовал второй. Оба сели в седан и уехали, прихватив электронные карты доступа. Владелица отеля, 52-летняя госпожа Ванн, подумала, что они вернутся, но вскоре спутницы постояльцев в панике спустились вниз. Оказалось, что мужчины исчезли, не заплатив ни за комнаты, ни за полученные секс-услуги.

Хозяйка гостиницы обнародовала записи камер наблюдения для опознания подозреваемых, предположительно китайцев, и призвала их вернуть имущество.

