На стриминги вернулись песни «Агаты Кристи» без некоторых слов

Некоторые песни группы «Агата Кристи», которые были удалены с российских музыкальных платформ, вновь стали доступны для прослушивания в измененном виде. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что композиция «Опиум без никого» была возвращена под названием «Для никого». Также полностью возвращен альбом «Ураган». В песнях теперь полностью отсутствуют упоминания наркотических веществ.

2 марта сообщалось, что три альбома группы «Агата Кристи» удалили со стриминговых площадок. С «Яндекс Музыки», «Звука» и «VK Музыки» исчезли альбомы «Декаданс», «Опиум» и «Ураган». Самойлов объяснил, что в нескольких песнях с этих пластинок нашли пропаганду наркотиков. Он пообещал, что после правки релизы вернутся в интернет.

«Агату Кристи» основали в 1984 году братья Вадим и Глеб Самойловы. В начале 2010-х артисты перестали играть друг с другом из-за разногласий относительно авторских прав и политики. Официально в России запрещены за пропаганду наркотиков две песни «Агаты Кристи» — «Опиум для никого» и «Моряк».

С 1 марта 2026 года в России введено уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете.

