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Итоги Всероссийского гастрольно-концертного плана 2021 года

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России подвел итоги 2021 года. Все гастроли творческих коллективов прошли с большим успехом. Театры, хоровые коллективы и танцевальные ансамбли познакомили публику со своими новыми достижениями, а также современными тенденциями в искусстве.

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России включает две масштабные программы: «Большие гастроли» театров и выступления национальных коллективов – «Мы – Россия».

Первые проекты программы «Большие гастроли» официально стартовали еще в 2014 году. С тех пор ежегодно, в рамках программы, зрители могут увидеть лучшие постановки театров всей страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры.

«Большие гастроли» театров проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием звезд отечественного театра и предназначены для взрослой, семейной и детской аудитории. География программы охватывает всю Россию — в нее вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации.

В «Больших гастролях» участвуют ведущие драматические и музыкальные театры страны, такие как — Большой и Малый театры, МХАТ им. А. П. Чехова, Театр Вахтангова, Табакерка, Губернский театр, РАМТ, Театр Наций, «Новая опера», «Геликон-опера», «Современник» и другие.

«Программа «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России позволяет системно выстраивать механизм взаимного обогащения национальных культур народов нашей страны во всем их многообразии, дает уникальную возможность большому количеству национальных коллективов выйти на встречу со зрителем в самых разных уголках России», — отметил генеральный директор «РОСКОНЦЕРТА» Андрей Малышев.

Финальным аккордом Всероссийского-гастрольно-концертного плана в этом году станут: спектакль «12» Центра театра и кино п/р Никиты Михалкова, который покажут в Саратове, Волгограде и Астрахани и постановка «Жизель» Государственного академического Большого театра России. Знаменитый спектакль представят в декабре челябинской публике.

Фоторепортаж «Газеты.Ru» познакомит российскую публику и страны ближнего зарубежья с достижениями творческих коллективов.

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