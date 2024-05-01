Виктория Боня показала своей дочери метро: «Первый раз»

Блогерша Виктория Боня призналась, что познакомила свою 12-летнюю дочь Анджелину с московским метрополитеном. Она прилетела с девочкой в столицу из Монако. Ее слова цитирует издание Voice.

«Энджи первый раз в метро», — поделилась модель.

Знаменитость добавила, что ее дочери понравилась столица России. Девочка даже изъявила желание переехать в Москву. Помимо метро, Боня погуляла с наследницей по Парку Горького, а затем сходила с девочкой на мастер-класс по рисованию.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

26 апреля Боня заявила, что станет матерью во второй раз. Телеведущая опубликовала ролик с фотосессии на постеры 4 сезона шоу «Злые Языки». Она показала кадры с округлившимся животом. Артистка написала, что на этих фото уже не скрыть ее «беременный живот».

Некоторые подписчики усомнились в беременности Бони, обвинив ее в пиаре. Они напомнили, что блогерша совсем недавно худела с помощью голодания.

Ранее звезда «Дома-2» раскрыла ежемесячную зарплату на телестройке.